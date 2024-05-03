"Їх бог любить вбивати": РФ хоче відправити на війну більше тисячі священиків, реакція мережі

Нині на фронті в Україні понад три сотні російських священиків

Росія відправить на фронт в Україну 1300 попів РПЦ. Станеться це найближчим часом, оскільки російська церква має "дуже тісні відносини" з Міноборони країни.

Про це заявив в ефірі пропагандистського телеканалу митрополит Ставропольський та Невинномиський Кирило, передає Центр національного спротиву. За його словами, священники надаватимуть "духовну допомогу російським військовим".

Що стосується зв’язків Міноборони РФ та церкви, то це справді так. Вже відправлено на фронт з початку повномасштабного вторгнення 309 священнослужителів, але в Росії вважають, що цього мало.

"Відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирило є агентом КДБ на прізвисько "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Алексій II (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов"", — кажуть у ЦНС.

Також у Центрі національного спротиву зазначили, що Кремль у війні проти України значною мірою покладається на підконтрольні релігійні структури. Домінує саме РПЦ, яка має в Україні потужну мережу однодумців.

"Відомо, як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи, щоб перешкодити українським захисникам не пропустити армію окупанта", — йдеться у повідомленні.

У мережі думки поділилися щодо такого рішення. Одні вважають, що "церква завжди була з народом", тож і зараз попи мають бути зі своїми парафіянами. Інші ж жартують про те, що одна із заповідей Ісуса закликає "денацифікувати Україна".

Нагадаємо, що в Росії назвали війну проти України "священною". Щобільше, вбивство українців було оголошено "найвищим сенсом існування Росії".

А один із провінційних священників у РФ заявив, що доля жінки народжувати, а чоловіка — бути захисником. Проте самі росіянки гнівно висловилися і порадили попу йти на фронт самому.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на кінець 2023 року в армії РФ збільшилася кількість дезертирів. Російські солдати почали збігати з позицій уп’ятеро частіше, ніж на початку вторгнення в Україну.