"Дайте ему уже врача": Кадыров попытался показать свою "силушку", но лишь насмешил сеть (видео)

В сети возникли сомнения насчет того, что Кадыров сам смог сдвинуть с места многотонное авто

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому понадобилась помощь на инаугурации Владимира Путина, решил в очередной раз развеять слухи о проблемах со здоровьем. На этот раз он соревновался с машиной.

Видео публикуют в сети. В комментариях главу Чечни подняли на смех.

На кадрах видно, как Кадыров толкает белый Toyota Land Cruiser. Сначала он толкнул автомобиль от себя, а затем начал медленно тащить на себя. По Рамзану Кадырову было видно, что ему нелегко дается это соревнование с машиной: он моментально покраснел, лицо будто бы надулось и скривилось в гримасу. Все это сопровождается популярной песней русского исполнителя "Че за лев этот тигр", чтобы, вероятно, придать нотку пафоса действиям главы Чечни и замаскировать таким образом его титанические усилия.

При этом съемка ведется так, что не видно салон авто и место водителя, а также правую сторону машины. В чем был смысл этого показательного выступления и что этим хотел показать Рамзак Кадыров — не уточняется.

В сети высмеяли Рамзана Кадырова и назвали клоуном. Также вспомнили инаугурацию Путина, на которой глава Чечни не смог самостоятельно даже снять пиджак. В общем, никто не поверил в то, что Рамзан Кадыров самостоятельно смог сдвинуть автомобиль, который весит от 1,8 до 2,6 тонн.

Напомним, что в сети с осени 2023 года обсуждают болезнь Рамзана Кадырова. Он никогда не отличался особой стройностью, но в последние полгода его внешний вид существенно изменился. Даже ходили слухи после его длительного отсутствия на публике, что глава Чечни умер или впал в кому, но информация не подтвердилась.

Позже появилась информация о том, что у Кадырова проблемы с почками. Ему сделали пересадку, но орган не прижился. Приспешник Путина был замечен на лечении в одной из московских больниц в критическом состоянии.

А весной 2024 года заговорили о новом диагнозе Кадырова — некрозе поджелудочной железы. Прогнозы врачей неутешительные.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что несовершеннолетний сын Кадырова собирает награды и титулы в Чечне и за ее пределами. Недавно он был назначен куратором университета спецназа.