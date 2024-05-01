Укр

Юрий Великий из "Квартал 95" повеселил украинцев новой пародией на больного Кадырова (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Юрий Великий снова примерил образ Кадырова Новость обновлена 01 мая 2024, 11:09
Юрий Великий снова примерил образ Кадырова. Фото Скриншот видео

Комик изобразил больного Кадырова в спортзале

Популярный украинский комик, пародист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", с начала войны начал делать забавные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, в этот раз комик повеселил украинцев новой пародией на больного Рамзана Кадырова.

В своем ютуб-канале Юрий Великий опубликовал новую пародию на Кадырова в спортзале. В ролике комик примерил на себя образ путинского прихвостня Кадырова, который "качает бицуху" гантелей из туалетной бумаги. Выглядит он весьма комично и даже правдоподобно. А как отметили пользователи в комментариях к видео — Великий в своей пародии выглядит даже лучше, чем оригинал.

Как известно, уже несколько лет ходят слухи о шатком здоровье Кадырова. Чтобы их опровергнуть, он записывает видосики своих прогулок с одышкой, выкладывает ролики из тренажерного зала, где он, якобы занимается спортом. Поэтому комик решил сделать пародию именно на Кадырова, который "занимается спортом".

Не обошел вниманием Юрий Великий и недавнее назначение 16-летнего сына Кадырова Адама куратором российского университета спецназа

"Все самое интересное о здоровье кадырова и новых назначениях Адама, смотрите в этой пародии", — написал Юрий Великий в подписи к видео на ютуб.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию комика на Кадырова:

юрий великий, пародия

Ранее "Телеграф" рассказывал, Юрий Великий из "Квартал 95" насмешил меткой пародией на путина. Получилось как всегда очень весело и натурально.

Теги:
#Пародия #95 квартал #Юрий Великий