Вучич проиграл выборы в Сербии: как это может повлиять на Украину

Оппозиционный "Студенческий список" опередил политическую силу экс-президента

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Партия экс-президента Сербии Александара Вучича проиграла на внеочередных парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, "Студенческий список" набирает 52,9% голосов избирателей, тогда как "Объединенная Сербия Вучича" – лишь 38,8%.

Ранее Вучич уже признал поражение, сообщает N1. Курс, который проводил Вучич, был попыткой совместить проевропейские тенденции и одновременно демонстративно сохранить связи с Кремлем. В частности, Сербия была одной из стран, которая не присоединилась к санкциям против РФ, до сих пор зависит от льготных цен на газ, о которых договаривался Вучич, и от позиции РФ по блокированию международного признания Косово.

В то же время в Сербии осудили российское вторжение, декларировали поддержку территориальной целостности, а сербское оружие и боеприпасы через посредников поступали в украинскую армию. Ожидать резкой смены курса и политики не стоит – "Студенческий список" заявлял: "Республика Сербия сохранит свою принципиальную позицию против введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации".

Обращение представителей "Студенческого списка" к СМИ / Фото: FoNet

А нардеп Алексей Гончаренко видит и другую сторону последствий выборов – это "пощечина Путину".

"Для Путина это личная пощечина. В начале октября он прямо на Валдае сказал, что надеется видеть Вучича премьером. Фицо даже раньше уехал с саммита ЕС, чтобы выступить на его митинге в Нови-Саде. Не помогло", – подчеркнул Гончаренко. Украине не стоит расслабляться, ведь новая партия предпочитает сохранять нейтралитет. Впрочем, Гончаренко видит шанс в поражении Вучича.

"Новая команда идет под лозунгами борьбы с коррупцией и верховенства права, и фон дер Ляйен поздравила ее в ту же ночь. И Украина, и Сербия – кандидаты в ЕС, у нас общий путь, – говорит он и акцентирует внимание: – Самый практичный вопрос – снаряды. Сербские заводы производят их по тем же стандартам, которые до сих пор использует ВСУ. Восстановить этот канал – значит принести прямую пользу фронту".

Российский оппозиционер Александр Невзоров отметил, что Вучич проиграл, несмотря на масштабную поддержку со стороны России. "Перед выборами Сербию пропитали русские технологи, выборщики, провокаторы. В Белград были переброшены лучшие силы РФ. Медийная атака на сербов была мощной и грамотной. Однако – партия Вучича проиграла "Студенческому движению", в котором нет "друзей Москвы", – подводит итоги Невзоров и подчеркивает: Вучича ждет та же участь, что и других президентов-беглецов: "Самому же Вучичу предстоит переезд в тот же пансионат, где режутся в вечное домино Януковичи, Орбаны и Асады".

Что нужно знать о смене власти в Сербии

Выборы состоялись после почти двух лет протестов и демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций в Сербии. Их поводом стала гибель 16 человек в результате обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году. 27 сентября Вучич объявил о том, что покидает должность. Сейчас он претендовал на пост премьера.

Кто станет новым премьером Сербии, пока неизвестно. "Студенческий список" будет формировать парламент, а лидером движения и главой избирательного списка является кардиолог Илия Срданович.

Вучич пробыл во главе Сербии более 14 лет – сначала на посту первого вице-премьера, а затем в качестве премьера и президента. Высшие должности в стране он занимал с апреля 2014 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский и Вучич провели переговоры. В частности, Сербия предложила помощь в восстановлении одного из украинских городов.