Кажется элементарным, но есть нюанс: где ловушка в примере 30 − 12 ÷ 3 × 2
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Пример проверит вашу внимательность
На первый взгляд, этот математический пример кажется совсем простым и не требует сложных вычислений. Однако в нем есть небольшая ловушка, из-за которой даже те, кто хорошо помнит школьную программу, могут получить неправильный ответ.
Попробуйте самостоятельно решить пример 30 − 12 ÷ 3 × 2 и проверить, не допустите ли вы распространенную ошибку. Главная сложность заключается не в самих числах, а в правильной последовательности математических действий.
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В чем математическая ловушка
Прежде чем считать, нужно вспомнить основное правило: умножение и деление выполняют раньше сложения и вычитания. Если в примере одновременно есть деление и умножение, их выполняют последовательно слева направо.
Именно на этом моменте можно ошибиться. Нельзя сначала выполнить вычитание или произвольно выбрать, какое из действий – умножение или деление – выполнить первым.
Как правильно решить пример
Имеем выражение:
30 − 12 ÷ 3 × 2
Сначала выполняем деление:
12 ÷ 3 = 4.
Затем умножение:
4 × 2 = 8.
И только после этого вычитаем:
30 − 8 = 22.
Итак, правильный ответ – 22.
Почему легко получить неправильный результат
Распространенная ошибка – начать вычисления с вычитания, увидев его первым в примере. Если так сделать, можно получить совсем другой результат, хотя все числа и математические знаки останутся неизменными.
Важно помнить: порядок записи действий не означает, что их нужно выполнять именно в такой последовательности. Сначала действуют правила приоритета математических операций, а умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются слева направо.
Ранее "Телеграф" предлагал решить простое уравнение 3X + 8 = 29, в котором скрыта математическая ловушка, способная запутать даже внимательных читателей.