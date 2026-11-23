Пример проверит вашу внимательность

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На первый взгляд, этот математический пример кажется совсем простым и не требует сложных вычислений. Однако в нем есть небольшая ловушка, из-за которой даже те, кто хорошо помнит школьную программу, могут получить неправильный ответ.

Попробуйте самостоятельно решить пример 30 − 12 ÷ 3 × 2 и проверить, не допустите ли вы распространенную ошибку. Главная сложность заключается не в самих числах, а в правильной последовательности математических действий.

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В чем математическая ловушка

Прежде чем считать, нужно вспомнить основное правило: умножение и деление выполняют раньше сложения и вычитания. Если в примере одновременно есть деление и умножение, их выполняют последовательно слева направо.

Именно на этом моменте можно ошибиться. Нельзя сначала выполнить вычитание или произвольно выбрать, какое из действий – умножение или деление – выполнить первым.

Как правильно решить пример

Имеем выражение:

30 − 12 ÷ 3 × 2

Сначала выполняем деление:

12 ÷ 3 = 4.

Затем умножение:

4 × 2 = 8.

И только после этого вычитаем:

30 − 8 = 22.

Итак, правильный ответ – 22.

Почему легко получить неправильный результат

Распространенная ошибка – начать вычисления с вычитания, увидев его первым в примере. Если так сделать, можно получить совсем другой результат, хотя все числа и математические знаки останутся неизменными.

Важно помнить: порядок записи действий не означает, что их нужно выполнять именно в такой последовательности. Сначала действуют правила приоритета математических операций, а умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются слева направо.

Умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются слева направо Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" предлагал решить простое уравнение 3X + 8 = 29, в котором скрыта математическая ловушка, способная запутать даже внимательных читателей.