Кара небесная? Один из регионов России утопает в нашествии саранчи (видео)

Разворачивается библейский сюжет

По сети несутся видео, которые можно спутать с кадрами какого-то апокалиптического фильма. Не успели жители Рязанской области оправиться от облаков мошек-кровососов, как жители хутора Краснодонский, что под Волгоградом в России, начали жаловаться на нашествие саранчи. "Просто тучи, не как ступить", — жалуются местные.

Видео очевидцы выкладывают в социальных сетях, в частности, в Telegram. Рассказывают, что саранча буквально окупаровала обочины и дороги.

"А вот и саранча. Краснодонский тонет в саранче. Сметает все, включая на угодьях посаженное. Вообще такого давно не было! Это та самая пылевая буря? В общем жесть, бедные фермеры и люди", — говорится в одном из сообщений.

Судя по видео насекомые еще не "стали не крыло" и распространяются по региону пешим способом, предпочитая дороги и обочины. На видео невооруженным глазом видно, что проезжая часть едва ли не полностью покрыта насекомыми.

В свою очередь, российские СМИ сообщают о том, что в соответствующих ведомствах о проблеме знают и готовятся к борьбе с насекомыми, однако сейчас этому мешает ветреная погода. Так что неизвестно когда начнут бороться против саранчи и начнут ли вообще.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее один из российских регионов атаковали миллионы мошек. В сети сразу упомянули о библейских сюжетах.