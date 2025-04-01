"Военные адвокаты": кто стоит за скандальным бизнесом на мобилизации

С "военными адвокатами" работают молодые люди в военной форме без опознавательных знаков

"Военные адвокаты" на микроавтобусах, обещающих спасти от призыва, стали топ-темой для обсуждений в последние дни. Как обнаружил "Фарватер.Схид", за этим проектом стоит бывшая бердянская бизнесвумэн Виктория Павленко, чья фирма появилась только в марте этого года. Раньше эта компания имела другое название и не занималась правом вообще.

Фирма Павленко раньше называлась "Агронейм" и занималась грузовыми перевозками. Лишь 6 марта 2025 г. она сменила название на "Корпорация правовой форпост "Альфа" и заявила о новом виде деятельности — "деятельность частных охранных служб".

Интересно, что у этой якобы охранной компании нет нужных разрешений. Как выяснил "Фарватер.Схид", в разделе "Лицензии" этой фирмы пусто. На сайте МВД в списке организаций с лицензиями на охранную деятельность компания отсутствует – ни под старым, ни под новым названием.

До начала полномасштабного вторжения Виктория Павленко занималась сельским хозяйством. С 2016 по 2017 год она владела Фермерским хозяйством "Аграрные экологические технологии". Также у нее были ФХ "Агроснаб" в Бердянске и "Украгротрейд". Управляла этими предприятиями сама или вместе с родителями.

Адвокатский опыт у Павленко достаточно скромен. По информации системы Опендатабот, за почти восемь лет работы она вела только 17 дел. Как отмечает "Фарватер.Схид", ни одно из этих дел не касалось военного права.

Большинство ее дел из области семейного права: развод, раздел имущества, наследства, алименты, определение места жительства ребенка. Также было несколько дел о ДТП и парах уголовных преступлений. Сама Павленко объясняет малое количество дел тем, что она "не теоретик, а практик", и что большинство ее работы — это "выходы и выезды в ТЦК".

Интересный факт: в 2023 году Павленко защищала Руслана Царева — "журналиста", которому Киевская областная прокуратура инкриминировала распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины. По данным "Фарватер.Схид", этот Царев за деньги публиковал материалы с российскими нарративами для издания из Брянска. В ходе суда он признал свою вину и заключил соглашение со следствием.

Микроавтобусы "военных адвокатов", как призналась сама Павленко в разговоре с журналистами "Фарватер.Схид", принадлежат разным ФЛПам на правах аренды. Часть транспорта оформлена на Анатолия Смеяна, которого, по словам издания, подозревают в торговле наркотиками.

Особое внимание обращает на то, что вместе с "военными адвокатами" работают молодые люди в военной форме без опознавательных знаков. Они принимают участие в конфликтах с работниками ТЦК и правоохранителями.

Национальная ассоциация адвокатов Украины уже заявила, что эти "юристы" не имеют никакого отношения к адвокатуре. По словам представителей ассоциации, "военные адвокаты" силой отбивают мобилизованных в ТЦК, что противоречит законным методам юридической защиты.

Ассоциация направила письмо руководству силовых ведомств с осуждением действий "военных адвокатов". В письме отмечается, что подобные методы не имеют ничего общего с настоящей адвокатской практикой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "бусификация" продолжается, несмотря на новый закон о мобилизации. В Раде назвали главную проблему.