Зеленский и Путин разочаровывают Трампа: в Белом доме рассказали о дальнейших планах США

По словам Левитт, Трамп лично работает над этим вопросом каждый день

Президент США Дональд Трамп разочарован позициями как украинской, так и российской сторон в войне. Он настаивает на скорейшем завершении конфликта, который, по его мнению, затянулся слишком долго.

Об этом 31 марта на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Трамп "фрустрирован лидерами обеих сторон этой войны".

"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго", — подчеркнула она.

Левитт также отметила, что администрация Трампа поддерживает связь с представителями обеих сторон:

"Наша команда продолжает контакты с россиянами, как и с украинцами, а президент лично каждый день остается глубоко вовлеченным в этот вопрос ".

Напомним, ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, но сделает это, если Владимир Путин "не справится со своей работой". Он также снова озвучил ложную цифру о якобы 350 млрд долларов военной помощи Украине, резко критиковал курс Киева на вступление в НАТО и намекнул, что Украина должна уступить для достижения мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию. Это будет его первое заграничное путешествие по возвращении в Белый дом.