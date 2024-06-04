В России жители ополчились на желто-голубой цвет дома: добились перекрашивания, но перемены заметны мало (фото)

Даже власти не смогли успокоить своих зазомбированных граждан

В Иркутской области жители протестовали против того, что их пятиэтажку покрасили желтым и голубым, они усмотрели в этом сходство с украинским флагом. Власти попытались переубедить их, но жильцы все же добились того, что желтую полосу перекрасили.

Как рассказал один из местных пабликов, в начале мая мэр муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" провел встречу с излишне бдительными жителями. Он убеждал их, что в таком окрашивании дома нет ничего плохого. После встречи чиновники поквартирно опросили людей и они якобы не возражали против такой расцветки.

Однако среди присутствовавших на встрече остались недовольные. Отмечается, что там были не только жильцы дома, который заподозрили в "украинизации". Они продолжили добиваться перекрашивания. В результате желтую полосу перекрасили в светло-бежевый цвет. Однако, как можно увидеть на фото, изменения чисто символические. Успокоились ли зазомбированные "активисты", не сообщается.

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