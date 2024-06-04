Напряженные отношения? Президент Евросовета хочет насолить Урсуле фон дер Ляйен, подробности

В дипломатических кругах продолжаются обсуждения этой ситуации

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен помешать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен еще раз занять эту должность после евровыборов. С ней у Мишеля давно напряженные отношения по ряду причин.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники среди дипломатов и чиновников. Они опасаются попыток президента Евросовета сорвать планы Урсулы.

"Это сводит всех с ума, потому что его игра настолько очевидна: заставить фон дер Ляйен споткнуться и мечтать о своей собственной высшей должности", — сказал один чиновник ЕС.

В кулуарах некоторые предполагают, что Мишель претендует на роль главы внешней политики ЕС, сменив Жозепа Борреля, с которым у него хорошие отношения. Стратегия будет заключаться в том, чтобы разговаривать с лидерами стран ЕС с глазу на глаз вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности совместно, как это обычно происходит.

В материале отмечается, что нынешний президент Евросовета будет иметь немалое влияние, так как председательствует в процессе распределения высших должностей после евровыборов и координирует переговоры стран-членов.

В то же время пресс-секретарь Шарля Мишеля Екатерина Касинге заявила, что он "не кандидат" и сам неоднократно упоминал, что полностью сосредоточен на своих должностных обязанностях и лидерстве в Евросовете для того, чтобы принять ключевые решения

Тем не менее в дипломатических кругах не перестают опасаться, будет ли Мишель действовать конструктивно и не воспользуется ли своим влиянием, чтобы "насолить" фон дер Ляйен.

"Мало того, что фон дер Ляйен является действующим президентом, но и ее Европейская народная партия опережает конкурентов по результатам опросов, что дает им прочную основу для сохранения ее власти. Также трудно понять, у какого другого кандидата есть шанс сбросить ее с ее места", — отмечают журналисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года стало известно, что Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европарламент. Кандидатом на его текущую должность был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако к концу месяца появилась информация, что Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент и остается на своей должности.