На Россию обрушились штормы и ливни с градами, много пострадавших: впечатляющие видео

Известно об одном погибшем

В России в течение пятницы, 31 мая, гражданам не дает покоя непогода. В Карачево-Черкеске, Ставрополье, Кисловодске и Москве бушуют ливни с градами и шквальный ветер.

Об этом пишут в сети. Отмечается, что десятки человек ранены и госпитализированы, а также один погиб.

Так, в Черкесске прошел ураган с сильным градом. В результате чего повалено много деревьев, выбиты стекла окон в ТЦ и изуродованы машины.

"Минимум 32 человека пострадали и один погибший во время урагана в Карачаево-Черкеске. Трое в тяжелом состоянии госпитализированы", — пишут в сети.

Отмечается, что из-за непогоды погиб мужчина 1980 года рождения, который был в салоне автомобиля "Форд-Фокус" на улице Гутякулова в городе Черкеска. Его машину придавило деревом.

В то же время власти Карачаево-Черкесска сообщают о шести пострадавших и одном погибшем.

Не обошла непогода и столицу России Москву, где уже несколько часов идет ливень и шквальный ветер.

Мощный град с дождем накрыл курортные города Ставрополья. Там от сильного града разбиты стекла машин, в ТЦ "Панорама" побило стеклянную крышу.

В то же время россияне утверждают, что еще днем в Пятигорске было выше 30 градусов тепла, но ближе к вечеру пошел ливень с градом, засыпав улицы и крыши домов льдом. А в Кисловодске ливень превратил дороги в реки.

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