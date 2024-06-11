Россия отправляет на войну против Украины "вороваек и красючек": как их используют на фронте

По словам "коллег" россиянки соглашаются идти на войну из-за тяжелых условий в колонии

В России для участия в войне против Украины освободили из тюрьмы под Санкт-Петербургом группу женщин. Им пообещали до 2 тысяч долларов зарплаты и помилование.

Об этом сообщили две бывшие заключенные, пишет The New York Times. Издание отмечает, что это является свидетельством нового этапа использования Кремлем преступников для войны против Украины. Однако пока остается неясным, является ли такая практика единичным случаем, пилотной программой или началом более широкой волны вербовки женщин-заключенных.

Военные вербовщики начали объезжать женские тюрьмы по всей европейской части России прошлой осенью. Хотя за год до этого в РФ начали предлагать осужденным помилование и зарплату за участие в войне, поступившие в армию осужденные женщины оставались официально в заключении, рассказали бывшие и нынешние заключенные четырех российских женских тюрем.

Как отмечает издание, вербовка женщин-заключённых происходит на фоне того, что российское правительство прибегает ко всё более "неортодоксальным схемам" привлечения добровольцев из маргинальных слоев общества, пытаясь избежать очередной волны мобилизации. Помимо заключенных, эти схемы вербовки нацелены на должников, обвиняемых в преступлениях и иностранцев.

Вербовщики, посетившие тюрьму под Санкт-Петербургом в прошлом году, предложили заключенным контракты на службу в качестве снайперов, боевых медиков и радисток сроком на один год. Тогда в армию записались около 40 из 400 заключенных тюрьмы.

Им предложили помилование и выплату эквивалента примерно 2000 долларов в месяц. Это в 10 раз превышает минимальную зарплату в РФ.

Бывшие заключенные-женщины заявили изданию, что их "коллеги" согласились принимать участие в войне якобы из-за суровых условий в колонии. Там, по их словам, женщинам не разрешают разговаривать и заставляют работать до 12 часов в день на принудительных работах в лесопильной мастерской тюрьмы, даже при минусовой температуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские хакеры из "Киберспротива" получили список россиян из спецслужб, отвечающих за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины. В частности, они ответственны за ИПСО про мобилизацию и разгон тематики "уклонистов".