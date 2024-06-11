Росія відправляє на війну проти України "воровайок та красючок": як їх використовують на фронті

За словами "колег", росіянки погоджуються йти на війну через важкі умови в колонії

У Росії для участі у війні проти України звільнили із в’язниці під Санкт-Петербургом групу жінок. Їм пообіцяли до 2 тисяч доларів зарплати та помилування.

Про це повідомили дві колишні ув’язнені, пише The New York Times. Це є свідченням нового етапу використання Кремлем злочинців для війни проти України. Однак поки що залишається незрозумілим, чи є така практика поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком ширшої хвилі вербування жінок-в’язнів.

Військові вербувальники почали об’їжджати жіночі в’язниці по всій європейській частині Росії минулої осені. Хоча за рік до цього в РФ почали пропонувати засудженим помилування і зарплату за участь у війні, засуджені жінки, що надійшли в армію, залишалися офіційно в ув’язненні, розповіли колишні і нинішні ув’язнені чотирьох російських жіночих в’язниць.

Як зазначає видання, вербування жінок-ув’язнених відбувається на тлі того, що російський уряд вдається до "неортодоксальних схем" залучення добровольців з маргінальних верств суспільства, намагаючись уникнути чергової хвилі мобілізації. Крім ув’язнених, ці схеми вербування націлені на боржників, звинувачених у злочинах та іноземців.

Вербувальники, які відвідали в’язницю під Санкт-Петербургом минулого року, запропонували укладеним контракти на службу як снайпери, бойові медики і радистки терміном на один рік. Тоді до армії записалося близько 40 із 400 ув’язнених в’язниці.

Їм запропонували помилування та виплату еквівалента приблизно 2000 доларів на місяць. Це вдесятеро перевищує мінімальну зарплату в РФ.

Колишні ув’язнені-жінки заявили, що їхні "колеги" погодилися брати участь у війні нібито через суворі умови в колонії. Там, за їхніми словами, жінкам не дозволяють розмовляти та змушують працювати до 12 годин на день на примусових роботах у лісопильній майстерні в’язниці, навіть за мінусової температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські хакери з "Кіберспротиву" отримали список росіян зі спецслужб, які відповідають за проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти України. Зокрема, вони відповідальні за фейки про мобілізацію та розгін тематики "уклоністів".