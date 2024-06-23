Нападения в Дагестане: полная хронология событий (обновляется)

Есть погибшие и прострадавшие как среди полицейских, так и среди гражданских

В российском Дагестане в воскресенье, 23 июня, произошел ряд перестрелок, которые впоследствии охарактеризовали как теракт. Эпицентрами происходящего стали Дербент и Махачкала.

В результате нападений есть погибшие и пострадавшие. "Телеграф" собрал информацию, которая известна о происходящем.

Количество погибших при террористической атаке на Дагестан возросло до 11 человек, 8 из них полицейские. Также по данным СМИ, число пострадавших увеличилось до 34 человек, из них 27 правоохранители.

Сообщается, что трое, а не двое ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Дагестан до стабилизации ситуации, а тем, кто уже находится в республике, соблюдать меры предосторожности. По предварительной оценке, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тыс. организованных туристов, а вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы – 15-20 тыс. человек.

На свежих кадрах с Махачкалы заметили конную полицию.

По состоянию на 23:15 Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что "активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена".

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, получивший тяжелое ранение, погиб. Также сообщается, что выезд из Махачкалы был перекрыт.

В правоохранительных органах РФ подтвердили, что задержан Магомед Омаров. Его страница исчезла с сайта "Единой России".

РосСМИ пишут, что в самом селе проводят зачистку и ищут приспешников террористов.

По данным росСМИ, был задержан председатель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Его допрашивают сотрудники ФСБ. Машину с полицейскими, которые приехали в село Сергокалу за ним, предварительно, расстреляли неизвестные.

Сергокал на карте

В Махачкале правоохранителями ликвидированы 4 боевика. Перестрелка у церкви в Махачкале закончена — силовики вывели 19 человек, которые укрывались там от террористов, захвата заложников не было.

Возле церкви силовики ведут бой, там была замечена бронетехника. Также военную технику заметили и в Деребенте.

Информацию о 40 заложниках в церкви РПЦ в Махачкале опровергли в МВД. Сообщается, что 19 человек закрылись там с целью собственной безопасности.

Вечером в Махачкале были задержаны двое мужчин на местном пляже, которые могут быть связаны с нападающими. В местных пабликах появились сообщения, что на Махачкалинском пляже слышали стрельбу.

Перестрелки и вооружённые нападение продолжаются. Жителей Дербента и Махачкалы просят не покидать домов. В Дагестане также были отменены все мероприятия. Был подожжен автомобиль патрульной полиции на улице Орджоникидзе. В Дербенте заметили машины спецназа.

Вместе с тем появились также сообщения о том, что произошла стрельба на КПП на границе Дагестана и Абхазии (оккупированной россиянами территории Грузии), там погиб один человек.

По предварительным данных, было убито шестеро сотрудников полиции и 12 ранено. Некоторые источники указывают, что погибло семеро сотрудников правоохранительных органов, а вместе с гражданскими пострадало 23 человека.

Разыскивается автомобиль, на котором нападавшие могли скрыться с места беспорядков, — Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921.

В регионе был создан оперативный штаб, а также введен режим антитеррористической операции.

Двое боевиков, который начали нападения, — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы — были ликвидированы. В них узнали сыновей местного чиновника.

Магомед Омаров

Осман и Адиль Омаровы

Нападения начались с двух православных храмов, синагоги и поста ДПС. Религиозные сооружения впоследствии сгорели. Предварительно известно, что убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

Ранее "Телеграф" писал, что в октябре прошлого года в Дагестане прошли массовые беспорядки, в ходе которых был захвачен аэропорт. Причиной стала информация о том, что туда прилетел самолет из Израиля, что вызвало локальную вспышку антисемитизма.