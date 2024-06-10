ИГИЛ угрожает терактами во время Олимпиады: опубликовано фото возможной цели

В Париже обеспокоены угрозами терактов во время Игр

Исламская террористическая организация (ИГИЛ) пригрозила совершить нападение на предстоящие Олимпийские игры в Париже. Организация опубликовала плакат в соцсети.

На нем изображен дрон, летящий в сторону Эйфелевой башни — культового места в столице Франции, сообщает The Sun. Правоохранительные органы Франции уже приведены в боевую готовность перед предстоящими Играми.

Издание напоминает, что ранее Служба внутренней разведки страны арестовала 18-летнего Рахмана Б., который подозревается в организации нападения на футбольные матчи. Чеченский иммигрант во Франции хотел сорвать игру, запланированную в Сент-Этьене, городе на востоке страны, и "умереть мучеником", убив зрителей или полицейских. Министерство внутренних дел Франции заявило, что он был задержан за "активную подготовку нападения на стадион Geoffroy Guichard во время футбольных матчей, которые будут там проходить". В Сент-Этьене пройдут 6 игр мужского и женского футбольного турниров с 24 по 31 июля.

Также французские власти беспокоят вопросы безопасности во время Церемонии открытия Игр. 26 июля на реке Сена пройдет первая церемония в истории, которая состоится не на стадионе. Количество зрителей, которые смогут ее увидеть воочию уже сокращено с 600 000 до 300 000 — ровно вдвое.

Главными героями церемонии станут 10 500 спортсменов из 203 стран, которые сядут в лодки на Сене, и за которыми будут наблюдать один миллиард телезрителей во всем мире. Дежурить во время церемонии будут 30 000 полицейских, 15 000 солдат и 22 000 охранников.

В качестве альтернативы планируется перенести церемонию на стадион "Стад де Франс". Также рассматривается вариант переноса церемонии на площадь Трокадеро, расположенную через реку от Эйфелевой башни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина потребовала отстранить российских и белорусских борцов от участия в Олимпиаде.