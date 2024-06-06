Воевал за РФ и подорвался на собственной взрывчатке: во Франции украинец готовил серьезный теракт

У мужчины двойное гражданство Украины и России

Во Франции украинец, два года воевавший за армию России, подорвался в гостиничном номере во время изготовления взрывчатки. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на местную антитеррористическую прокуратуру. Пиротехник имеет двойное гражданство Украины и России.

Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами, впоследствии его взяли под стражу за планирование насильственных действий. По данным правоохранителей, в его гостиничном номере обнаружены "продукты и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств".

"Одно из этих устройств взорвалось", — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина подозревается в намерении взорвать военное оборудование, которое Франция отправляет Украине. Поэтому его удерживает под стражей внутренняя разведка Франции, Генеральное управление внутренней безопасности (DGSI), а не обычная полиция. Дело также было немедленно передано специализированным антитеррористическим прокурорам, а не уголовным прокурорам.

По словам двух источников, близких к делу, мужчина остановился в отеле в городе Руасси-ан-Франс, где расположен парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

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