В Дагестане продолжают ловить боевиков: в Дербенте силовики штурмуют жилой дом (видео)

В Дербент введена боевая техника

В Дагестане продолжается операция по ликвидации неизвестных людей, которые устроили стрельбу в двух городах. Появилась информация, что силовики пошли на штурм одного из жилых домов, в котором укрылись нападавшие

Как сообщает Mash, в правоохранительных органах подтвердили, что нападавшие являются "приверженцами международной террористической организации". Однако там не стали уточнять, какой именно.

При этом сообщалось также о том, что в православном храме в Кировском районе Махачкалы было взято около 40 заложников. Впрочем, позже оказалось, что они закрылись в храме самостоятельно, чтобы спастись от боевиков.

К настоящему времени, силовики их уже вывели, люди не пострадали. Однако сообщается, что в соседнем здании начался пожар.

Тем временем в Дербенте боевики забаррикадировались в жилом доме, а силовики пошли на штурм. На улицах городов заметили много полицейской техники, а также бронетранспортеры.

По обновленной информации, семь полицейских и двое гражданских погибли во время нападения на Махачкалу и Дербент.

Как сообщалось ранее, вечером 23 июня неизвестные устроили стрельбу возле местной синагоги и возле православного храма в Дербенте, примерно в то же время стрельба произошла в Махачкале.

Стрельба также произошла на КПП на границе Дагестана и Абхазии (оккупированной россиянами территории Грузии), там погиб один человек.