В стране-агрессоре считают, что Британия блокирует любые контакты с ней

Пресс-сектетарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Великобританию "недружественной страной". Он заявил, что российский "президент" вряд ли будет поздравлять Кира Стармера с победой на выборах.

Согласно заявлениям Пескова, диктатор якобы открыт к переговорам с Лондоном, однако Британия выступает против этого. Он также высказался насчет Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер.

"Лейбористы не склонны к гибкости в отношениях с Россией и тяготеют к отрицанию связей с Москвой", — сказал Песков.

К тому же, пресс-секретарь диктатора подчеркнул, что у России нет оптимизма насчет отношений с Лондоном при новом премьере. Этот пост с 5 июля занимает Кир Стармер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил войной Великобритании, если та разместит в Украине военный контингент. До этого он угрожал отправить Британию "под воду новым российским оружием". Такое заявление было сделано после ввода дополнительных санкций против России.