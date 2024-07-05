"Недружественная страна": у Путина сделали новый выпад в сторону Британии
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В стране-агрессоре считают, что Британия блокирует любые контакты с ней
Пресс-сектетарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Великобританию "недружественной страной". Он заявил, что российский "президент" вряд ли будет поздравлять Кира Стармера с победой на выборах.
Согласно заявлениям Пескова, диктатор якобы открыт к переговорам с Лондоном, однако Британия выступает против этого. Он также высказался насчет Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер.
"Лейбористы не склонны к гибкости в отношениях с Россией и тяготеют к отрицанию связей с Москвой", — сказал Песков.
К тому же, пресс-секретарь диктатора подчеркнул, что у России нет оптимизма насчет отношений с Лондоном при новом премьере. Этот пост с 5 июля занимает Кир Стармер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил войной Великобритании, если та разместит в Украине военный контингент. До этого он угрожал отправить Британию "под воду новым российским оружием". Такое заявление было сделано после ввода дополнительных санкций против России.