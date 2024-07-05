Футбольный фанат и музыкант: что известно о новом британском премьере Стармере, что он говорит об Украине

В политике он провел уже более практически десять лет

На внеочередных парламентских выборах в Великобритании большинство голосов получила оппозиционная Лейбористская партия, которую возглавляет Кир Стармер. Он займет должность нового премьер-министра Великобритании вместо Риши Сунака.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни Кира Стармера. Также немаловажно понимать его позицию в отношении Украины.

Согласно данным из его биографии, которая находится в открытых источниках, он посвятил политике уже почти 10 лет. За это время Стармер сменил ряд важных должностей и выступал за принятие важных решений.

Биография Кира Стармера

Родился 2 сентября 1962 в Саутуарке (Лондон).

Его отец — Родни Стармер, занимался производством слесарных инструментов, мать — Джозефина Стармер, старшая сестра — Анна (родилась в июне 1961 года), младшие брат и сестра, двойняшки Николас и Кэтрин (родились в марте 1964).

Сам политик неоднократно рассказывал, что когда он был маленьким, у его семьи были проблемы с деньгами. Был случай, когда Кир попал футбольным мячом в окно. Тогда его отец забил окно досками, поскольку на остекление не было денег. При этом сам Стармер подчеркивает свое простое и скромное происхождение.

Известно, что Стармер окончил Райгитскую школу грамоты. Занимался музыкой, освоил флейту в достаточной степени для поступления в Гилдхоллскую школу музыки.

С отличием окончил Лидский университет со степенью бакалавра права, а затем изучал право в Сент-Эдмунд Холле Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права. В 1987 году принят в коллегию адвокатов.

После этого несколько лет Стармер занимался защитой прав человека.

В 2002 году назначен королевским адвокатом, а с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя.

В политику Стармер пришел в 2015 году. Тогда он был избран в Палату общин от лондонского округа Холборн.

23 сентября 2019 года на конференции лейбористов в Брайтоне Стармер безуспешно добивался однозначного позиционирования партии за сохранение членства Великобритании в ЕС, что противоречило "нейтральному" в этом отношении курсу Корбина, тогдашнего руководителя.

После того как лейбористы во главе с Корбином проиграли на выборах в 2017 и 2019 годах партия избрала новым лидером Стармера.

Также стоит добавить интересный факт о Кире Стармере — он любит футбол и до сих пор играет в эту игру по выходным. Также политик является большим поклонником футбольного клуба Арсенал.

Позиция Кира Стармера в отношении Украины

В 2023 году политик впервые приезжал с визитом в Киев и пообещал, что Украина всегда будет иметь "непоколебимую поддержку" его партии.

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", — говорил он.

Вместе с тем, лейбористы поддерживают создание спецтрибунала за преступление, совершенные россиянами в ходе войны. Также партия поддерживает конфискацию активов РФ и их использование для помощи Украине.

Стоит добавить, что партия поддерживает инициативу Украины по вступлению в НАТО.

"Мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", — отмечал политик.

Напомним, ранее эксперты Алексей Якубин и Владимир Фесенко рассказали "Телеграфу", стоит ли переживать Украине из-за смены правительства в Великобритании.