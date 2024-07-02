После загадочного визита в США: Россия снова подняла в воздух самолет "судного дня", куда он направляется (карта)

На борту может находиться, как диктатор, так и высокопоставленные чиновники РФ

После первого за год рейса российского правительственного самолета "судного дня", данный борт снова подняли в воздух. Он вылетел из Москвы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Flightradar24. Речь о правительственном самолете Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия" с бортовым номером RA-9601. Его еще называют "самолетом Путина" или "самолетом судного дня".

Так, по информации мониторинга, данный бот был снова поднят в небо. Прямо сейчас (в 9 утра 2 июля) самолет вылетел из Москвы и направлялся в сторону города Казань (обновлено борт пролетел город). Его конечный пункт назначения пока неизвестен, однако стоит отметить, что 1 июля RA-9601 уже совершал полет именно в этот город.

Кто может находиться в самолете?

На борту может находиться как диктатор, так и высокопоставленные чиновники РФ. Согласно указу президента РФ, "Специальный летный отряд "Россия" осуществляет персональное обслуживание следующих лиц:

главы правительства РФ;

председателя Совета федерации Федерального собрания РФ;

председателя Государственной думы Федерального собрания РФ;

председателя Верховного суда РФ;

председателя Конституционного суда РФ;

генерального прокурора РФ;

председателя Следственного комитета РФ;

руководителя администрации президента РФ;

министра иностранных дел РФ.

Что известно о самом самолете

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году специально для Путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях "самолет Путина", слетал в США. Уже в Штатах он совершил перелет из Нью-Йорка в Вашингтон.