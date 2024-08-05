Безногий "вагнеровец" остался без жилья и на коленях пополз к мэру выпрашивать деньги (видео)

Проблемы в Орске на весеннем наводнении не закончились

В российском Орске, который весной пострадал от наводнения, новый губернатор Артем Воробьев похвастался тем, как помогает населению. Однако в сюжете на местном телевидении показали, что некоторым гражданам приходится в прямом смысле ползти к нему на коленях.

Речь идет о боевике ЧВК "Вагнер", который потерял обе ноги во время вторжения в Украину. Сюжет об этом обнародовало издание orsk.ru.

Отмечается, что дом боевика затопило, но он не может получить ни компенсацию, ни даже удостоверение ветерана. Наемник жалуется, что купил дом за деньги, полученные после ранения, однако теперь его жилье разрушено, а участок, на котором оно располагалось, теперь хотят забрать.

"Я этот участок покупал, защищая интересы страны, считай, покупал за свои ноги… Я защищаю интересы этой страны, но закон почему-то работает против меня", — жалуется "вагнеровец".

Также в ролике был показан фрагмент видео, на котором видно, как боевику пришлось ползти в офис Воробьева на коленях.

У пользователей сети к "ветерану" захватнической войны, который убивал украинцев в составе частной организации наемников, особой эмпатии не возникло.

Как известно, наводнения в Орске произошли в апреле 2024 года и с тех пор пострадавшие до сих пор пытаются добиться компенсаций. В МЧС обещали, что выплаты проиндексируют на 50%, однако непонятно, когда это произойдет. Предыдущий мэр ушел в отставку из-за проблем с компенсациями, а жители города регулярно выходили на акции протеста против бездействия властей и мизерных выплат.