Народився в Україні, але все життя присвятив Росії: що відомо про радника Путіна Мединського, який яро підтримує війну

Мединський нібито бореться з міфами про історію РФ, але сам спотворює багато фактів

Свою затяту антиукраїнську позицію показує не лише Володимир Комоєдов, який народився в нашій країні, а й колишній міністр культури та поплічник Путіна Володимир Мединський. Він також родом з України, але давно забув про свою батьківщину та відрізняється цинічними висловлюваннями на її адресу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що Володимир Мединський говорить про Україну та війну, а також у яких гучних скандалах він фігурував. Він відомий як "популяризатор історії", але його підхід неодноразово критикували.

Що Володимира Мединського пов’язує з Україною

Російський політик у 1970 році народився у місті Сміла Черкаської області, яке зараз регулярно обстрілює путінська армія. Його батько був полковником у відставці та радником голови РВІО, а мати працювала лікарем-терапевтом. Враховуючи, що батько був військовим, сім’ї доводилося часто переїжджати, доки у 80-х роках вони не опинилися у столиці Російської Федерації.

Володимир Мединський народився в Україні

Політична кар’єра

У 1998 році Мединський опинився на держслужбі, він став радником директора Федеральної служби податкової поліції. У 2003 році Володимир потрапив до Держдуми, ставши депутатом від фракції "Єдина Росія".

У 2012 році Мединський отримав посаду міністра культури в уряді Дмитра Медведєва. А у 2020-му, після відставки уряду Медведєва, до нового кабінету міністрів він не увійшов. Цього ж року Мединського призначили радником президента Росії Володимира Путіна, якого він назвав "абсолютним генієм сучасної реальної політики".

Володимир Мединський разом із Путіним

Скандали за участю Мединського

Мединський має два наукові ступені. У 2000 він захистив дисертацію в Російській академії державної служби при президенті РФ на тему формування стратегії зовнішньополітичної діяльності Росії. А 2011 року — дисертацію про проблеми об’єктивності висвітлення російської історії, ставши доктором історичних наук. Але другий його докторський ступінь викликав хвилю обурення у навчальній спільноті, його робота була розкритикована за ненауковість, ідеологізованість, масові помилки та плагіат. У 2017 році в РАН попросили позбавити Мединського ступеня. Але дисертаційна рада вирішила залишити ступінь.

У 2010 році у приймальні депутата Володимира Мединського провели обшук співробітники відділу з податкових злочинів УВС ЦАО. Вони вважали, що фірма "Корпорація Я", акціонером якої вже тоді значився батько Мединського, повідомляла свідомо неправдиві відомості у податкових деклараціях. Однак далі ця справа не просунулась.

Що Мединський говорить про Україну та війну

Попри те, що Україна є батьківщиною Мединського, він є українофобом. Володимир Мединський не просто підтримує військову агресію РФ, він є співавтором нового підручника історії для старшокласників, який у мережі назвали "підручником ненависті". У ньому помічник президента написав главу про війну, назвавши Україну "ультранацистською" державою.

У цьому підручнику світ представлений російським школярам у спотвореному московському баченні. Захід там згадується лише у негативній конотації, як і Україна. У ньому негативно описують українських націоналістів і згадуються так звані бандерівці. Також там описано період після 2014 року, де нібито у Києві влада захопила "хунта". І все це робиться з метою на довгі роки посилити ненависть. Смішно те, що Мединський заявляє, що бореться з міфами про історію РФ, але сам переписує історію, спотворюючи багато фактів.

Володимир Мединський випустив новий підручник з історії

Зазначимо також, що Мединський очолював російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі навесні 2022 року. Він ще тоді заявляв, що без демілітаризації, денацифікації України, визнання Криму та Донбасу укладання договору між Росією та Україною є малоймовірним.

У 2023 році російський політик зазначив, що так зване "СВО" в Україні було неминучим, наголосивши, що у РФ немає конфлікту з нашою країною. Поплічник Путіна назвав Україну "частиною руської землі", тому йому "глибоко симпатичний український народ".

Володимир Мединський

Наразі Володимир Мединський продовжує обіймати посаду радника глави російської держави. Але як нещодавно стало відомо, йому готують нову посаду – куратор управління з державної політики у гуманітарній сфері. Ця структура займеться підготовкою пропозицій щодо державної культурної політики, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, збереження традиційних цінностей та проведення держполітики в галузі історичної освіти.

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