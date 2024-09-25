Россияне производят сверхмощные дроны, но не в РФ. Что известно об оружии

Страна имеет строгие меры по контролю за экспортом беспилотных летательных аппаратов (БпЛА)

Россия создала в Китае программу вооружений по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности. Это делается для того, чтобы использовать их в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в разведке. В издании отметили, что "ИЭМЗ Купол", дочернее предприятие российской государственной компании по производству оружия "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели якобы беспилотника "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

"Купол" сообщил Министерству обороны РФ, что компания смогла производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае для того, чтобы в дальнейшем оружие могло быть использовано в войне против Украины.

В то же время Министерство иностранных дел Китая сообщило Reuters, что не знало о таком проекте, добавив, что у страны есть строгие меры контроля за экспортом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Характеристики нового русского дрона

G3 якобы может лететь около 2 000 км с нагрузкой 50 кг, о чем говорится в отчетах "Купола" Министерству обороны РФ. По их словам, образцы G3 и некоторые другие модели беспилотников, изготовленные в Китае, были доставлены предприятию в Россию для дальнейших испытаний, опять же с привлечением китайских экспертов.

G3 является модернизированной версией БПЛА Гарпия-А1. По информации российского производителя оружия, он был переработан китайскими специалистами, работавшими над чертежами Garpiya-A1. Предприятие "Купол" заявило, что в течение восьми месяцев в Китае будет готово производство ударного БПЛА REM 1 с полезной нагрузкой 400 кг. Два источника в европейской разведке заявили, что эта система будет похожа на американский беспилотник Reaper.

Ранее "Телеграф" писал, что информация о том, что в новых российских дронах "Гарпия-А1" обнаружены китайские двигатели, уже частично опровергли в сети. Издание Reuters в своей публикации могло допустить две грубейшие ошибки.