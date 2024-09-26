Кабмин упрощает процедуру военного учета: детали законопроекта

Предусматриваются важные изменения

Министерство обороны Украины предлагает разрешить призывникам становиться на военный учет онлайн через электронную идентификацию. Соответствующий проект закона 26 сентября был одобрен на очередном заседании Кабинета Министров Украины.

Законопроект предусматривает существенные изменения в процессе военного учета граждан Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Ключевой новацией является возможность для украинцев призывного возраста становиться на учет онлайн посредством средств электронной идентификации. Это будет реализовано через сервис "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме онлайн-регистрации, проект закона предлагает ликвидировать комиссии по взятию на военный учет и отменить обязательное прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на учет. Для студентов высших учебных заведений предусматривается прохождение медицинского осмотра перед практическими занятиями по базовой общевойсковой подготовке.

Законопроект также содержит положения о военном учете женщин. В частности, женщины, изъявившие желание проходить базовую военную службу, могут быть взяты на военный учет призывников непосредственно перед направлением на службу. После завершения базовой военной службы они будут переведены на учет военнообязанных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о призывном и мобилизационном возрасте в Украине. Между ними есть существенная разница.