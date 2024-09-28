Частые приступы и отнимается рука: у Стрелкова-Гиркина в колонии возникли большие проблемы

Адвокаты просят перевести его в больницу

Так называемому бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии, где он отбывает срок за "призывы к экстремизму". Бывший боевик жалуется на боли в сердце.

Как сообщают росСМИ, в колонии у 53-летнего Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Кроме того, у него появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Защита "бывшего министра" настаивает на помещении его в больничный стационар, апеллируя к тому, что Стрелкову необходима срочная операция на сердце. По словам адвоката, бывшему боевику потребуется шунтирование или стентирование. Это можно будет определить только по результатам полного обследования, которое в тюремных условиях невозможно.

Для справки: Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший полковник ФСБ, отставной офицер российской армии, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР", а также военный преступник. С началом полномасштабной войны в Украине, Гиркин-Стрелков резко критиковал российское руководство. Он признавал превосходство украинской армии и заявлял, что российская армия уже проиграла Украине. Более того, Гиркин предрекал позорное падение с трона президенту РФ Владимиру Путину. Однако критика его была не в том, что Россия ведет войну против Украины, убивая женщин и детей, а в том, что делать это, по его мнению, надо было жестче. В результате, за такое "вольнодумство" его осудили на 4 года за экстремизм.

Как сообщал "Телеграф", адвокат Стрелкова также рассказал, что его подзащитный сменит работу — из тюремных портных он переквалифицировался в электрики. Он занимался пошивом формы для российских войск, которые воюют против Украины, а сейчас он учится на электрика и работает обмётчиком в швейном цеху.