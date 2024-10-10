В России разбился военный самолет: в чем причина

Российская прокуратура проводит проверку

В четверг, 10 сентября, в России разбился учебно-боевой самолет Як-130. Это произошло в Калмыкии, в 40 километрах от города Элиста.

Об этом сообщают Российские СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Сообщается, что пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали на вертолете в госпиталь Волгограда.

Элиста на карте

Причина инцидента устанавливается. Приоритетной версией называют отказ техники.

Информацию о падении военного самолета подтвердили в прокуратуре региона. Представитель прокуратуры отметил, что по факту произошедшего начата проверка.

Что известно о самолете Як-130

Як-130 – это российский учебно-боевой самолет, способный выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений. Репрограммирование системы управления позволяет готовить лётчиков не только для российских боевых самолетов, но и для самолетов НАТО. В боевой модификации его можно использовать в качестве легкого ударного самолета.

Их производят на Иркутском авиационном заводе в РФ. Первый полет опытный образец Як-130 совершил 25 апреля 1996 г. и только в декабре 2009 г. были полностью завершены испытания модели. Он стал первым полностью новым (а не модернизированным вариантом существующей модели) самолетом, построенным в России после распада СССР.

Характеристики самолета позволяют использовать его как легкий штурмовик, самолет-разведчик, истребитель-бомбардировщик и самолет радиоэлектронной борьбы. Самолет способен нести до 3 тонн боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.п.) на девяти внешних узлах подвески. Размах крыла составляет почти 10 метров, а максимальная скорость достигает 960 км/ч.

В августе 2024 года в РФ представили Як-130М, дополнительно вооруженный ракетами класса "воздух — воздух" и высокоточными средствами поражения класса "воздух — земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Эта модификация, сохраняя обучающие качества, представляет собой полноценный легкий истребитель.

Стоимость Як-130 составляет около 15 миллионов долларов США (на экспорт). Этот самолет находится на вооружении РФ, Белоруссии, Бангладеша, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Ирана.

Напомним, Россия останавливает производство новейших стелс-истребителей 5 поколения Су-57, которые в НАТО называют "Фелон". К такому шагу страну-агрессорку принудили санкции, которые начали вводить западные страны 31 месяц назад.