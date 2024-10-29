"А в ООН не скаржились?" Росія вимагає від Google космічний штраф за блокування YouTube

У мережі люди вже сміються

Російські телекомпанії вимагають від Google 2 ундетиліони рублів (одиниця з 36 нулями) компенсації через блокування облікових записів на YouTube. Ця цифра подвоюється щотижня.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що до цього телеканали РФ через суд вимагали відновлення доступу до YouTube.

Проте Google цього не зробив, тому наразі Росія підрахувала свої "збитки" від блокування, які щодня зростають. Російський суд вже прозвав це "справою з купою нулів".

Зауважимо, що до переліку компаній, які позиваються і вимагають грошей, відносяться: "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр", YouTube-канал телеведучої Маргарити Симоньян.

На виконання цієї вимоги суд виділив Google дев'ять місяців, якщо той не сплатить гроші і не розблокує доступ — нараховується штраф у розмірі 100 тис. рублів. До того ця сума подвоюватиметься щотижня, доки рішення не буде виконано, без обмеження загальної суми.

Також, за словами учасників судового процесу, ще у вересні загальний розмір штрафу складав майже 13 дециліонів (одиниця із 33 нулями).

Водночас у мережі люди вже сміються з цих вимог, зауваживши кілька моментів. По-перше, YouTube в РФ заблоковано не через Google, а через рішення Кремля. По-друге, навіщо Росії розблокування YouTube, якщо там вже створили свій аналог. По-третє, сума, яку вимагають телекомпанії, настільки захмарна, що навіть смішно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна обігнала Росію у важливому світовому рейтингу.