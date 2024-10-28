Украина обогнала Россию в важном мировом рейтинге

В прошлом году Украина занимала 100 место

Украина потеряла две позиции за год в рейтинге стран по Международному индексу прав собственности (IPRI). Она заняла 102 место из 125, в то же время Россия заняла 103 место.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Property Rights Alliance. В прошлом году Украина занимала в рейтинге 100 место, однако показатель 2024 выше 2022, когда наша страна была на 105-м месте.

Отмечается, что по десятибалльной шкале ("10" — максимально качественная защита прав собственности) Украина получила 3,82 балла.

По словам украинского предпринимателя и президент UBC Group Игоря Гуменного, 102 место Украины — один из самых низких показателей в мире и самый плохой результат среди стран Центральной и Восточной Европы.

"Без защиты прав собственности нельзя даже начинать разговоры о возможностях инвестиций. Это ключевая максима всех успешных обществ во все времена и эпохи", — сказал он.

К тому же, по его мнению, этот результат красноречиво говорит о проблемах в правовой системе Украины и ее правоохранительных органах.

Какие страны мира заняли первые места в глобальном рейтинге

Финляндия — 8,08 балла;

Дания — 7,7 балла;

Нидерланды — 7,7 балла;

Новая Зеландия — 7,7 балла;

Австралия — 7,6 балла.

Заметим, что США заняли 14 место в рейтинге, набрав 7,4 балла.

Согласно сообщению Property Rights Alliance, IPRI охватывает 125 стран, представляющих 93,4% населения мира и 97,5% глобального ВВП, отражая глобальную картину защиты прав собственности.

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