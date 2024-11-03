Загадковий літак з Ірану прилетів до РФ: що він міг перевозити (карта)

Росія має близько 122 літаки Іл-76

У неділю, 3 листопада, до Росії прилетів загадковий вантажний літак Іл-76ТД "Pouya Air" з Ірану. На його борту може знаходитись військове озброєння.

Як зазначають монітори, літак вже пішов на посадку в одному з аеропортів Москви. Достеменно, що він перевозить та з якою ціллю, не відомо, але ці борти використовують для військових вантажів.

"Іранський вантажний Іл-76ТД "Pouya Air" (EP-PUL) йде на посадку на аеродромі "Внуково". Рейс Тегеран→Москва", — йдеться у повідомленні.

За даними сервісу FlightRadar24, літак Іл-76 вилетів з Ірану о 7 ранку і за майже чотири години має сісти у Внуково. На мапі польотів також відображається його маршрут.

Моніторингові групи тим часом повідомляють, що вантажний Іл-76 міг доправити до Росії вантаж військового призначення.

Нагадаємо, що Іран входить до однієї з важливих країн-союзниць Росії. Адже Тегеран постачає Москві чимало військового озброєння, яке допомагає Кремлю воювати з Україною. До того ж РФ майже щодня атакує Україну "шахедами" іранського виробництва.

Що відомо про літак Іл-76

Це військово-транспортний літак, який призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Він може перевозити вантажі 28—60 тонн на відстань 3600—4200 км з крейсерською швидкістю 750—800 км/год. До того ж літак може транспортувати всю номенклатуру бойової техніки повітрянодесантних підрозділів і велику частину техніки мотострілецьких дивізій.

Зауважимо, що Росія має близько 122 літаки Іл-76 різних модифікацій, що входять до складу дев'яти полків військово-транспортної авіації РФ та авіаційного навчального центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Росії розбився літак з парашутистами.