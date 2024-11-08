Путін охолонув до Сочі? У його перельотах помітили цікавий момент

Глава РФ перестав любити це місто

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Сочі для виступу на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він відвідав це місто вдруге за рік, провів там лише день, а спав, ймовірно, у літаку.

Про це пише "Агентство. Новости". Зазначається, що раніше Путін жив у Сочі тижнями, але перестав відвідувати місто після того, як туди почали долітати українські безпілотники.

"З трьох відомих літаків, якими користується Путін, у повітря напередодні засідання Валдайського клубу підіймався лише один — RA-96021, свідчать дані Flightradar 24. Цей літак був одним із двох президентських бортів, які під час заколоту Євгена Пригожина в 2023 році вилетіли з Москви і перестали передавати дані про місцезнаходження в районі міста Валдай, де розташована одна з резиденцій Путіна", — йдеться в повідомленні.

Борт RA-96021 вилетів із Москви 7 листопада о 01:54 та приземлився о 03:50. Назад літак вилетів 8 листопада о 02:52, а приземлився в Остаф’єво о 05:12. Протягом обох польотів більшу частину шляху літак не передавав дані про місцезнаходження, випливає з даних Flightradar24.

Майже водночас у повітря підіймався борт RA-96025, обладнаний пунктом управління армією і який може використовуватись як резервний. Він також не передавав даних про місцезнаходження більшу частину шляху.

Ще одним підтвердженням того, що Путін літав у Сочі на одному із цих літаків, є його графік. Останній пресреліз на сайті Кремля о 6 листопада з’явився о 14:40. Путін у цей момент був у Кремлі.

У четвер, 7 листопада, жодних інших публічних заходів, окрім участі у Валдайському клубі, голова Кремля не мав. Засідання клубу проходило у готельному комплексі "Поляна 1389" у Червоній поляні та закінчилося о 23:50. Звідти до аеропорту Адлер близько години їзди.

"Виходить, що обидві ночі — перед засіданням клубу і після нього — президент провів у літаку. Вибір місця ночівлі не випадковий. Розташовану поруч із Сочі президентську резиденцію "Бочаров ручей" знесли ще в березні", — сказано в публікації.

Вперше у 2024 році Путін був у Сочі 6 березня. Тоді він провів зустріч із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. До цього року глава Росії проводив у Сочі частину весни та осені. Джерело, знайоме з питанням, повідомляло, що охолодження Путіна до Сочі пов’язане з острахом за своє життя після атак безпілотників по об’єктах у місті.

Як повідомляв "Телеграф", Путін хоче перемістити з Мавзолею у Москві тіло Володимира Леніна. Тож він нібито хоче продемонструвати свою силу.