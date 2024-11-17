Був правою рукою Барі Алібасова. Помер відомий російський співак

Співак помер від онкології

Колишній соліст легендарного гурту "На-На" Володимир Льовкін пішов з життя у віці 57 років. За попередньою інформацією, причиною смерті артиста стала онкологія лімфатичної системи. Льовкін боровся із захворюванням протягом двох десятиліть – перший діагноз йому поставили ще у 2003 році.

Про втрату повідомила його дружина Марина Ічетовкіна. Попри складний діагноз, у 2013 році співак досяг ремісії після успішної операції з пересадки кісткового мозку. Втім, хвороба повернулася.

Шанувальники помічали зміни у зовнішності артиста – останніми місяцями він з'являвся на публіці виключно у темних окулярах. Попри погіршення стану здоров'я, Льовкін продовжував активну творчу діяльність.

Останній сольний концерт музикант відіграв у Москві 1 листопада. А вже 12 листопада він разом із дружиною відвідав прем'єру фільму, що стало його останньою появою на публіці.

Володимир Льовкін увійшов до історії російської попмузики як один із солістів гурту "На-На", який мав шалену популярність у 90-х роках. Після відходу з колективу артист розпочав сольну кар'єру. За час своєї творчої діяльності співак випустив низку успішних альбомів та регулярно виступав на концертах.

Позиція щодо війни РФ проти України

Володимир Льовкін

Льовкін відкрито підтримував російське вторгнення в Україну. Під час інтерв'ю на телеканалі "Россия 1" артист розповідав про свій візит до військкомату після оголошення мобілізації у РФ. В ефірі він заявив, що прийшов "подивитися в очі" тим, хто йде воювати, хоча сам участі у бойових діях не брав.

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