Моментальный ответ: в России атаковали площадку для запуска межконтинентальных ракет (видео)

На этом полигоне проводятся испытания ракет

В Астраханской области России прогремели взрывы. Местные жители говорят о прилетах по 105-ой монтажно-испытательному корпусу который находится на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Эта площадка предназначена для проведения испытаний ракет и именно оттуда россияне якобы могут ударить межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж" по Украине.

Информация об этом стала появляться в пабликах. Там же опубликовали соответствующие видео.

На кадрах видно, как пролетает неизвестный БПЛА.

На этом полигоне проводятся испытания ракет, в том числе межконтинентальных – последнее большое испытание состоялось в апреле этого года.

Губернатор области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале заявил, что атака БПЛА произошла в Ахтубинске Астраханской области. Опасность есть в северных районах.

"Службы РЭБ и ПВО работают в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Наши аналитики фиксируют рост вбросов фейков в чаты и группы районов с целью посеять панику. Прошу доверять только проверенной информации", — говорится в его обращении.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

В то же время паблики пишут, что в соседней Волгоградской области была объявлена тревога на одном из крупнейших химических предприятий региона — АО "Каустик". По предварительной информации, завод был атакован беспилотниками.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе:

"Сегодня ночью дежурными средствами ПВО Министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября появились тревожные сообщения, что якобы россия может устроить массированную атаку по Украине и ударить стратегической-баллистической ракете РС-26 "Рубеж". Она, при желании врага, может быть оборудована ядерным зарядом.