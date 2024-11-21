Моментальна відповідь: у Росії атакували майданчик для запуску міжконтинентальних ракет (відео)

На цьому полігоні проводяться випробування ракет

В Астраханській області Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі говорять про прильоти по 105-му монтажно-випробувальному корпусу, який знаходиться на ракетному полігоні Капустін Яр в Астраханській області. Цей майданчик призначений для проведення випробувань ракет і саме звідти росіяни нібито можуть вдарити міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж" по Україні.

Інформація про це почала з’являтися в пабліках. Там також опублікували відповідні відео.

На кадрах видно, як пролітає невідома БПЛА.

На цьому полігоні проводяться випробування ракет, зокрема міжконтинентальних – останнє велике випробування відбулося у квітні цього року.

Губернатор області Ігор Бабушкін у своєму Telegram-каналі заявив, що атака БПЛА відбулася в Ахтубінську Астраханської області. Небезпека є у північних районах.

"Служби РЕБ і ППО працюють у штатному режимі. Зберігайте спокій. Наші аналітики фіксують зростання вкидів фейків у чати та групи районів з метою посіяти паніку. Прошу довіряти лише перевіреній інформації", — йдеться у його зверненні.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Водночас пабліки пишуть, що в сусідній Волгоградській області було оголошено тривогу на одному з найбільших хімічних підприємств регіону — АТ "Каустик". За попередньою інформацією, завод був атакований безпілотниками.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров прокоментував ситуацію у регіоні:

"Сьогодні вночі черговими засобами ППО Міністерства оборони було перехоплено та знищено БПЛА на території Волгоградської області у Калачівському районі. Постраждалих та пошкоджень цивільних та військових об’єктів немає".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 листопада з’явилися тривожні повідомлення, що нібито Росія може влаштувати масовану атаку по Україні та вдарити стратегічно-балістичній ракеті РС-26 "Рубіж". Вона, за бажання ворога, може бути обладнана ядерним зарядом.