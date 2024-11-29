ВСУ ликвидировали за сутки рекордное количество окупантов: Генштаб раскрыл цифры

Это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения

Российские военные продолжают продвигаться в Донецкой области, несмотря на колоссальные человеческие потери. За последние дни количество погибших и раненых военнослужащих армии РФ существенно возросло по сравнению со средними показателями.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на территории Украины было ликвидировано 2030 российских военных. Такой показатель стал рекордным за весь период полномасштабного вторжения.

Согласно графику Минфина, к рекордной отметке по количеству погибших россияне уже приближались в начале этого месяца. В частности, 11 ноября Генштаб сообщал об уменьшении личного состава российских войск на 1950 человек.

По состоянию на 29 ноября общее количество ликвидированных российских военных достигло отметки 738 660 человек. Также за минувшие сутки было уничтожено 8 танков, 33 боевых бронированных машин и 34 артиллерийские системы противника.

Кроме того, подразделения ПВО сбили 89 беспилотников оперативно-тактического уровня и 86 крылатых ракет. Украинские военные также уничтожили 86 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники армии РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в DeepState рассказали о масштабных потерях РФ в Курской области. Россияне потеряли несколько сотен единиц живой силы убитыми и ранеными во время штурмов.