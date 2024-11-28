Он добавил, что это "не означает, что мы должны сидеть сложа руки

Главный российский поп Кирилл упомянул о ядерном оружии. Он заявил, что христиане не боятся конца света.

Об этом сообщает российское издание " Агентство. Новости " со ссылкой на заявление Кирилла на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

"Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать... Не нужно всем этому подыгрывать. не боятся так называемого конца света. Иисуса, который придет к славе, уничтожит зло и будет судить все народы", — сказал главный поп РФ.

При этом он добавил, что это "не означает, что мы должны сидеть сложа руки".

"Напротив, наше земное призвание – быть воинами Господа, … противостоять злу и отстаивать высокие моральные идеалы. Вот такое целеполагание в России", – заявил Кирилл.

Ранее Телеграф писал, что самопровозглашенный президент российской федерации Владимир Путин прокомментировал очередной массированный ракетный удар по украинской территории. В своем заявлении он рассказал о деталях атаки и пытался запугать использованием новой ракетной системы "Орешник" по важным объектам.