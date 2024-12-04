Привет Чечне. Дрон атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном (фото и видео)

Данные о последствиях атаки уточняются

Около 5 часов утра в среду, 4 декабря, произошел взрыв в городе Грозный (столица Чеченской Республики РФ). По предварительной информации, под удар попала казарма кадыровцев.

Как пишут росСМИ, после взрыва в местном аэропорту был введён план "Ковёр". Из-за этого задержался рейс на Москву. По словам источников канала Baza, под удар попал один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

Telegram-канал Supernova+ публикует фото последствий атаки и видео момента с камер наблюдения. Видно, что у здания (предположительно казарма кадыровцев) разрушена крыша. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются, добавили авторы публикации.

Telegram-канал Ateo Breaking подтверждает, что В Грозном рано утром была совершена "попытка удара БПЛА" по зданию казармы полка ППСН им. А-Х.Кадырова. Утверждается, что пострадавших в результате взрыва якобы нет.

Для справки: Полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова – полк полиции Министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Он принимал участие, в частности, в боевых действиях в Украине.

Напомним, в ночь на 4 декабря беспилотники атаковали и другие регионы России. В минобороны РФ сообщили, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 беспилотника, которые там назвали "украинскими". Шесть – над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем. Атаки продолжились и утром — по данным ведомства с 5:30 до 7:40 (по Москве) были "перехвачены и уничтожены" еще 11 беспилотников. Однако об атаке на Чечню там не сообщили.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 декабря взрывы гремели в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань. Также громко было в районе города Новороссийск (Краснодарский край РФ), где был атакован порт, в котором РФ базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины. Кроме того, беспилотники также атаковали в Брянске завод "Кремний ЭЛ", выпускающий микроэлектронику для военной техники.