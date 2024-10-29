Кадыров угрожает возмездием за атаку на университет имени Путина

Кадыров пугает "возмездием"

29 октября беспилотник впервые атаковал Чечню. Под атаку попал Российский университет спецназа. Рамзан Кадыров подтвердил первый в истории удар дронов по территории республики и пообещал отомстить.

Как сообщают местные СМИ, на территории учебного заведения, названного в честь Владимира Путина, вспыхнул пожар. Атака состоялась в 6:30 утра в Гудермесе. В результате попадания беспилотника загорелась крыша университетского здания. По словам Кадырова, пострадавших нет, поскольку помещение давно не эксплуатировалось.

Глава Чечни угрожает масштабным ответом на атаку. "Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем такое воздаяние, что даже им не снилось", — заявил Кадыров.

Университет расположен на расстоянии более 700 км от территории Украины. До ближайших подконтрольных украинских территорий почти 1000 километров. После инцидента работу заведения приостановили.

В социальных сетях распространяют фото с места происшествия. На снимках виден мощный столб дыма над территорией университета. Спасательные службы Чечни работают в штатном режиме.

Ранее "Телеграф" также писал, что сын Кадырова засветился на шоу UFC. А Рамзан снова пропиарился благодаря спорту.