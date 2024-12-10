Не только "Паляница": Украина начала производить новую ракету "Рута"

Ракета "Паляниця" украинского производства теперь будет производиться серийно. Но у Украины есть и другие собственные разработки оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона 2024 года. О новых украинских ракетах и дронах Зеленский сказал: "То, что недавно было фантастикой, сегодня становится реальностью. Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию".

Среди ключевых разработок – ракета-дрон "Паляниця". Ее особенность заключается в турбореактивном двигателе и наземном запуске. Разработка длилась полтора года, и уже начато серийное производство. Важное преимущество – низкая себестоимость по сравнению с иностранными аналогами.

Не менее интересен дрон-ракета "Пекло", представленный концерном "Укроборонпром". Его технические характеристики поражают: дальность полета составляет 700 километров, а скорость достигает 700 километров в час. Дрон уже имеет подтвержденное боевое применение.

География возможного поражения "Пекло" достаточно широка. Теоретически он способен достигать таких городов, как Москва, Тверь, Тамбов и Волгоград, расположенные в радиусе 600 километров от украинской границы.

Параллельно продолжаются испытания ракеты "Рута", о которой известно немного. Также в разработке находятся другие образцы техники: разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и "Heavy Shot", FPV-дроны "Колибри" и "Камик", самолеты Darts.

Президент отметил принципиальную разницу этих разработок – они полностью украинского производства. "Это то, что дает Украине силу, защиту и приближает справедливый мир", – подчеркнул Зеленский.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что известно о ракетах Tomahawk, которые могут передать Украине. Они стоят 4,16 млн. долларов за штуку.