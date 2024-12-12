Виктор Федорович Путин: глава РФ включил Януковича и назвал композитора именем любимого чекиста (видео)

Женщина сидела в зале и изумленно слушала своего президента

Во время торжественной церемонии награждения в Кремле произошел курьезный случай. Президент России Владимир Путин перепутал фамилию и отчество известной советской композиторки Александры Пахмутовой.

Во время официального события Путин назвал ее Александром Николаевичем Патрушевым, фактически превратив женщину в мужчину и спутав ее фамилию с фамилией другого государственного деятеля.

Александра Пахмутова – выдающаяся советская композиторша, написавшая многочисленные популярные песни. Она является автором музыки для многих эстрадных и патриотических композиций, ставших настоящими народными хитами в СССР.

Александра Пахмутова

Родилась 9 ноября 1929 г. в России. Окончила Московскую консерваторию. За свою карьеру Пахмутова создала более 400 произведений, которые исполняли известные советские и русские артисты. Ее песни часто звучали на эстраде, в кинофильмах. С 2018 года она внесена в базу Миротворец.

Николай Платонович Патрушев – российский государственный деятель. Он помощник президента Российской Федерации. Ранее занимал должность секретаря Совбеза РФ (с 2008 по 2024 год) и директора ФСБ (с 1999 по 2008 год).

Николай Платонович Патрушев

Патрушев имеет воинское звание генерала армии и является Героем русской Федерации. Международное сообщество наложило на Патрушева персональные санкции из-за его причастности к агрессивной внешней политике Российской Федерации.

В комментариях Путина за то, что он перепутал композиторша с собственным помощником, раскритиковали. "А мы еще над Байденом смеялись", "Дед состарился", — таковы в основном комментарии под видео.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Путин попытался блеснуть знаниями Конституции Украины, но опозорился. Российский диктатор перепутал статьи украинской Конституции