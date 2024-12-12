Віктор Федорович Путін: глава РФ включив Януковича та назвав композитора ім'ям улюбленого чекіста (відео)

Жінка сиділа в залі і здивовано слухала свого президента

Під час урочистої церемонії нагородження у Кремлі стався курйозний випадок. Президент Росії Володимир Путін переплутав прізвище та по батькові відомої радянської композиторки Олександри Пахмутової.

Під час офіційної події Путін назвав її Олександром Миколайовичем Патрушевим, фактично перетворивши жінку на чоловіка та сплутавши її прізвище з прізвищем іншого державного діяча. Відповідні відео поширюють росЗМІ.

Олександра Пахмутова — видатна радянська композиторка, яка написала численні популярні пісні. Вона є авторкою музики для багатьох естрадних і патріотичних композицій, які стали справжніми народними хітами в СРСР.

Олександра Пахмутова

Народилася 9 листопада 1929 року в Росії. Закінчила Московську консерваторію. Протягом своєї кар'єри Пахмутова створила понад 400 творів, які виконували відомі радянські та російські артисти. Її пісні часто звучали на естраді, у кінофільмах тощо. З 2018 року вона внесена у базу "Миротворець".

Микола Платонович Патрушев — російський державний діяч. Він є помічником президента Російської Федерації. Раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки РФ (з 2008 по 2024 рік) та директора ФСБ (з 1999 по 2008 рік).

Микола Платонович Патрушев

Патрушев має військове звання генерала армії та є Героєм Російської Федерації. Міжнародна спільнота наклала на Патрушева персональні санкції через його причетність до агресивної зовнішньої політики Російської Федерації.

У коментарях Путіна за те, що він переплутав композиторку з власним помічником, розкритикували. "А ми ще з Байдена сміялись", "Дід постарів", — такими в основному є коментарі під відео.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Путін спробував блиснути знаннями Конституції України, але зганьбився. Російський диктатор переплутав статті української Конституції