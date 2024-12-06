Химикаты? В Одессе нашли на берегу моря загадочные бочки в пене (видео)

В комментариях под роликом мнения разделились

В Одессе на берег моря вынесло две загадочных бочки. Вокруг них образовалось большое количество белой пены.

Соответствующее видео появилось в одном из местных пабликов. Автор ролика предполагает, что это эти бочки с химикатами.

"Бочки с химикатами, наверное, взорвалась. И вот, смотрите, сколько пены. Вообще немерено", — сказал автор.

В комментариях под видео пользователи высказали мнение, что это могла быть просто морская пена вокруг бочек. Другие же уверены, что создатель этого видео прав и в бочках действительно могли быть химикаты.

Отметим, что официальной информации по данному поводу на данный момент нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года Черное море в Одессе изменило цвет. Внезапно оно стало красным. Это хорошо заметно во время шторма, когда волны ударяются о берег можно заметить, что они приняли мутновато-красный оттенок. В сети появились соответствующие видео.

Глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" тогда объяснил, с чем это связано и несет ли опасность такое необычное явление.