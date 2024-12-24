В академию МВД в России прилетел беспилотник: что происходит на месте событий (фото, видео)

Предварительно, дрон был без взрывного устройства

Во вторник, 24 декабря, на крышу Академии МВД в Нижнем Новгороде России упал беспилотник. Занятия прервали, всех курсантов эвакуировали в подвал, а на место тем временем отправились взрывотехники.

Информация об этом появилась с российских пабликах. Отмечается, что учебный корпус, где случился инцидент, находится на Анкудиновском шоссе.

Как сообщает Baza, в результате происшествия взрыва и возгорания не произошло. Предварительно, дрон был без взрывного устройства.

В то же время одно из местных изданий сообщает версию события. Отмечается, что экстренных службах подтвердили, что вызов по адресу Анкудиновское шоссе, 3 действительно был, но якобы оказался ложным.

Ссылаясь на собственные источники СМИ пишет, что якобы в академии проходили учения и, вероятно, курсанты сами запускали дрон, но в какой-то момент что-то пошло не так.

"У нас все хорошо, никак взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах. Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке", — объяснили в учебном учреждении.

При этом, возле здания сейчас стоят несколько машин полиции, а сотрудники с собаками осматривают территорию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к беспилотникам "Shahed-136", которыми россияне бьют по Украине.