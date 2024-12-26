Отец актера — депутат в Кременчуге

Виталий Гогунский – российский актер, известный по роли Кузи в сериале "Универ". Он родом из украинского города Кременчуг, а сам поддерживает российскую агрессию и строит карьеру в стране-террористке. Отец актера отказался общаться с сыном из-за его антиукраинских высказываний.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Виталия Гогунского. Известно, что они остались в Кременчуге, а отец после высказываний сына по пропагандистскому каналу перестал выходить с ним на связь.

Что известно о позиции Гогунского относительно войны

Гогунский публично поддержал российскую агрессию против Украины. Он принимал участие в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, выступал с "патриотическими" песнями перед российскими военными и их семьями, оправдывая действия РФ и героизируя русских оккупантов.

На одном из российских телеканалов он заявил, что во время Революции достоинства митингующим что-то подсыпали в чай, от чего они становились более вдохновенными на борьбу. После этого отец актера перестал выходить с ним на связь.

В 2024 году Виталий Гогунский был депортирован из Грузии из-за его пророссийской позиции и поддержки агрессивной политики РФ. Виталий Гогунский также внесен в базу "Миротворец" за пропаганду российского фашизма, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины; сознательное нарушение Государственной границы Украины; поддержку российской агрессии против Украины.

Что известно об отношениях Гогунского с родителями

Отец актера Евгений Гогунский, проживающий в Украине и является депутатом городского совета Кременчуга, выступает против российской агрессии. В то же время, Виталий поддержал действия России, что стало причиной напряжения в их отношениях.

В одном из интервью Виталий отметил, что они с отцом пытаются не обсуждать войну во избежание конфликтов. Он также признал, что получает негативные отзывы как от отца, так и от друзей в Украине из-за своей позиции.

" У меня со многими друзьями, а отец — мой друг и близкий человек, отношения натянуты. В мой адрес льется негатив. С папой стараюсь не говорить о войне, просто избегаем этой темы", — заявил актер.

Информация о матери Виталия Гогунского отсутствует в открытых источниках. Известно лишь то, что она не фигурирует в публичных заявлениях актера.

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