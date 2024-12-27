На Красной площади в Москве раздались громкие "хлопки". Что произошло (видео)

"Хулиганку" задержала полиция

На Красной площади в Москве пожилая женщина бросила под главную елку России коробку с фейерверками. Раздалось более десятка "хлопков".

РосСМИ публикуют видео инцидента, на котором можно увидеть несколько залпов. Огни от них полетели в сторону елки. Очевидцы рассказали, что всего прозвучало 11 "хлопков" (так россияне называют взрывы). Пожара не произошло, повреждений нет, люди не пострадали.

По словам свидетелей инцидента, женщину задержала полиция. Неизвестно, были ли ее действия своеобразным выражением протеста или она просто хотела устроить фейерверк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском городе Барнаул произошел очень необычный детский новогодний утренник. Вместо привычного новогоднего дерева в России елка была украшена портретом Сталина, а дети выкрикивали фразы, смысл которых они, вероятно, не понимают.

Также мы рассказывали, как выглядят новогодние елки в оккупированных Россией украинских городах. Россияне пытаются вовсю создавать атмосферу радости и "нормальной" жизни. Вот только даже их елки отражают весь "русский мир" в полной мере.