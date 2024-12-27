На Червоній площі в Москві пролунали гучні "хлопки". Що сталося (відео)

"Хуліганку" затримала поліція

На Червоній площі у Москві літня жінка кинула під головну ялинку Росії коробку з феєрверками. Пролунало більше десятка "хлопків".

РосЗМІ публікують відео інциденту, на якому можна побачити кілька залпів. Вогні від них полетіли у бік ялинки. Очевидці розповіли, що всього пролунало 11 "хлопків" (так росіяни називають вибухи). Пожежі не сталося, пошкоджень немає, люди не постраждали.

За словами свідків інциденту, жінку затримала поліція. Невідомо, чи були її дії своєрідним виразом протесту, чи вона просто хотіла влаштувати феєрверк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російському місті Барнаул відбувся дуже незвичайний дитячий новорічний ранок. Замість звичного новорічного дерева у Росії ялинка була прикрашена портретом Сталіна, а діти вигукували фрази, сенс яких вони, мабуть, не розуміють.

Також ми розповідали, як виглядають новорічні ялинки в окупованих Росією українських містах. Росіяни намагаються щосили створювати атмосферу радості та "нормального" життя. Ось тільки навіть їх ялинки відбивають весь "русский мир" повною мірою.