У Москві у будівлі Міноборони РФ могли вбити співробітника ФСБ. Що про це відомо

Зловмисника по гарячим слідам нібито було затримано і він визнав свою провину

У будівлі Міністерства оборони Росії нібито було вбито співробітника контррозвідки ФСБ. Йдеться про Володимира Фещенка, який також був відомим спортсменом та свого часу завоював звання абсолютного чемпіона Європи з гирьового спорту.

Про це пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що інцидент нібито стався в ніч проти 13 січня у відомчій будівлі за адресою: вул. Ольховська, 25.

"Там розташовуються різні структури Міноборони (наприклад, командування залізничними військами), а також Управління ФСБ Московським військовим округом", — пише паблік.

За даними каналу, тіло було нібито знайдено на робочому місці Фещенка. Як повідомляється, на лобі він мав глибоку рану. Підозрюваного затримано.

"Обставини НП такі: старший лейтенант ФСБ Фещенко привів до себе у відділ товариша — якогось прапорщика, з яким свого часу служив на Далекому Сході. У гостя був на руках квиток на потяг, який вирушав з Москви вночі. Володимир Фещенко вирішив провести час з другом і повідомив родичам, що затримається", — пояснює паблік.

Незабаром після цього нібито було виявлено тіло, що не дихало. Джерела пабліка повідомляють, що зловмисника гарячими слідами було затримано і визнали провину. Імовірно, між ним та Володимиром Фещенком стався конфлікт.

Telegram-канал Baza пише, що в голові чоловіка було виявлено кульовий отвір. На момент, коли його знайшли, він був уже мертвий.

"На місце були викликані співробітники ФСБ та Військового Слідчого комітету. Зараз встановлюються всі обставини, що сталося", — йдеться у повідомленні.

Слід додати, що офіційної інформації про цей інцидент поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ліквідацію російського поета-пісняра та офіцера ГРУ Олега Гегельського, який воював на боці окупаційних військ.