"В США на каждом шагу нищета". Главные заявления Лаврова по пресс-конференции в Москве

Рассказал, за что РФ воюет на самом деле

Во вторник, 14 января, министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров во время эфира с отчетом о деятельности за прошлый год сделал кучу заявлений, в том числе и о войне с Украиной. Он не обошел и пожары в Калифорнии, США.

"Телеграф" собрал главные заявления российского политика. По его словам, война с Украиной была вынужденной и неизбежной.

"Мы были вынуждены отражать нападение, войну, начатую против нас коллективным Западом с главной целью — подавить очередного конкурента, которым Россия оказалась на международной арене", — сказал он.

К тому же Лавров подчеркнул, что Россия в ситуации вокруг Украины обеспокоена судьбами людей, а не землями.

"Мы не о земле, мы о людях, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты", — сказал он.

Не обошел стороной глава МИД РФ и США, заявив, что в штатах на каждом шагу "нищета". Лавров также намекнул на то, что пожары в Калифорнии не природный катаклизм, сказав: "Они сожгли часть Калифорнии".

Еще одной из тем, которую российский политик затронул, была "угроза Турецкому потоку", поставляющая газ от РФ в Турцию, а оттуда в Европу.

"США дают добро на осуществление террористических мер по разрушению основы энергетического благополучия ЕС. Где они настраивают своих украинских клиентов на то, чтобы вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя", — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что президентство Дональда Трампа и его заявления "Сделаем Америку великой снова", настораживают РФ. Ведь теперь Кремль должен следить за тем, какими именно путями это величие будет достигаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп не будет торопить Украину вступать в переговоры с Россией.