Самолет Путина заметили над местом гибели Пригожина

Борт еще несколько кругов намотал над Москвой

Во вторник, 14 января, пассажирский самолет RSD971, который часто использует лидер РФ Владимир Путин, совершил интересный рейс. Борт поднялся в воздух в Москве и пролетел над Тверской областью, где погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом свидетельствуют данные портала flightaware.com. Отмечается, что борт взлетел в 11:19 по местному времени и сел в 12:21.

Продолжительность полета составляла не более часа, однако маршрут у рейса был интересным. Так как он полетел в Тверскую область откуда развернулся и направился в Москву. Над столицей РФ самолет сделал несколько кругов, возможно, чтобы потратить все горючее и сел.

При этом официальной информации о перелете Путина или других высокопоставленных лиц Кремля не было.

Напомним, что 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Все они погибли.

После этого СМИ выдвигали разные версии уничтожения самолета Пригожина, в частности, сообщалось, что на его борту или на шасси могла быть взрывчатка. Согласно еще одной из версий, борт сбил российский многоцелевой истребитель Су-35.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Пригожина наказал Путин за бунт, который члены ЧВК устроили в РФ в конце июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной был замечен российский пассажирский самолет.