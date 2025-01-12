Летают почти над Львовом и не только: в Украине заметили четыре пассажирских самолета (фото)

Некоторые из них направлялись в Варшаву

В небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. Так, четыре борта пролетели почти над Львовом на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что 6 января на карте полета четыре самолета пересекли границу Украины и пролетели над западными областями.

Рейс LO6194/B788 вылетел из Таиланда в 13:55 и приземлился в Польше, Варшава, в 19:46 по местному времени. Еще один рейс B789/LO6519 наоборот следовал из Варшавы в Бангкок. Его вылет был в 19:00 и приземлился борт в 10:32 на следующий день. Оба борта, согласно карте полетов, пролетели над закрытым воздушным пространством Украины.

К тому же 6 января карта зафиксировала еще два загадочных рейса. Один из них — B38M/TK1776, вылетевший из Риги в 16:55 и приземлившийся в Стамбуле в 23:15. Также рейс А359/AY61, следуя из Хельсинки в Токио, пролетел над западными областями Украины.

Заметим, что есть вероятность того, что эти маршруты очередной глюк портала. Ведь любые воздушные цели в небе над Украиной сбивают силы противовоздушной обороны.

Однако удивительно то, что все борта принадлежат разным авиакомпаниям и имеют разные маршруты.

Напомним, недавно в небе над Украиной также фиксировали аж три загадочных пассажирских самолета. Все они пролетели над западом страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь над Украиной был замечен пассажирский самолет из Беларуси.