Боится за свою легитимность. Британский экономист объяснил дилемму Путина

Российскому диктатору нужна низкая инфляция

Запад заморозил почти 300 млрд долларов российских валютных резервов за полномасштабное вторжение РФ в Украину. А высокие процентные ставки по кредитам и жесткая монетарная политика создают значительный стресс российским элитам, а значит – и президенту Владимиру Путину.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт программы глобальной экономики и финансов им. Майкла Кляйна в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) Дэвид Лубин. По его словам, Путин всегда поддерживал жесткую монетарную политику, которая обеспечивала низкую инфляцию, поскольку считает высокую инфляцию угрозой его легитимности.

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"Сейчас у России очень высокая инфляция, поскольку рост зарплат составляет 20%, спрос на рабочую силу значительно превышает его предложение, а экономика растет быстрее своих потенциальных возможностей. С этой структурной проблемой Центральный банк борется путем усиления монетарной политики.

Поэтому дилемма Путина выглядит так: либо он позволяет Набиуллиний (главе Центробанка РФ. — Ред.) продолжать жесткую монетарную политику, чтобы снизить инфляцию, но с риском существенного спада экономической активности, либо выбирает другой путь, подобный политике президента Эрдогана в Турции, где приоритет отдается экономическому росту, но при этом инфляция принимается как следствие. И для западных политиков, для стран, сочувствующих судьбе Украины, важно эту дилемму усугубить", — отмечает Дэвид Лубин.

По словам эксперта, чтобы сделать ситуацию хуже для России, нужно еще больше ограничить ее доступ к доходам в твердой валюте — долларах, евро, фунтах стерлингов и т.д. Путь к этому озвучил Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.